Казань, , 10:07 — REGNUM В Татарии уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец дала свою оценку акции с участием детей по привлечению местных властей к строительству школы в Казани. Соответствующее видео появилось в соцсетях, на котором дети расположились в снегу в виде слова «школа».

По мнению Волынец, использование детей, несмотря на благую цель, не лучший способ решить проблему. Детей так унижать нельзя даже для достижения такого важного результата, как строительство школы, передает слова детского омбудсмена в РТ «Daily Storm».

Также Волынец выразила надежду, что после такой акции родителей школьников не накажут. Омбудсмен добавила, что жители данных населенных пунктов обращались к ней с этой проблемой около месяца назад. «Я незамедлительно направила обращение в район, чтобы получить полную информацию об этой ситуации. Ответ пока не получили», — сообщила она.

ИА REGNUM напоминает, ученики двух казанских поселков — Привольный и Вишневка — своеобразно пытались привлечь внимание региональных властей к проблеме строительства новой школы. Республиканская прокуратура отреагировала на появившееся видео и намерена принять соответствующие меры.

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