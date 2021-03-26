Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM В Екатеринбурге состоится дополнительное «Народное тестирование» по записи будущих первоклассников в школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском департаменте образования.

Тестовая процедура пройдёт 28 марта 2021 года с 14:00 до 21:00 (время местное) на портале госуслуг. Пробную запись проводят, чтобы родители смогли подготовиться и впоследствии избежать ошибок при заполнении заявок.

Обратную связь по обнаруженным ошибкам и недоработкам власти принимают по почте 1klass@ekadm.ru до 29 марта 2021 года включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, запись в школы города начнётся 1 апреля 2021 года.

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