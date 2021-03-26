Питтсбург, США, , 09:53 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Радим Зогорна, Джаред Макканн, оформивший дубль, и Джейк Гюнцель. Капитан команды Сидни Кросби отдал три результативных передачи.

Кросби стал третьим действующим игроком НХЛ, который набрал 1300 очков в карьере. У Джо Торнтона — 1521 очко, у Александра Овечкина — 1305.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 44 очка. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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