Фергана, Узбекистан, , 09:53 — REGNUM Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить прямые авиарейсы из городов Турции в узбекистанскую Фергану, сообщили в телеграм-канале хокимията (администрации) Ферганской области Узбекистана.

Глава представительства авиакомпании в Узбекистане Селим Кахриман посетил Фергану. Он встретился с руководством региона, осмотрел международный аэропорт и ознакомился с действующей инфраструктурой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 марта авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» возобновила воздушное сообщение между Ташкентом и Минском. Стоимость билетов в один конец составит 4,708 млн сумов ($447).

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