Кохын, , 09:56 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил удовлетворение результатам испытаний главных двигателей ракеты-носителя «Нури», прошедших 25 марта в космическом центре Наро в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на сообщение президента в Facebook.

Президент отметил, что успешные результаты испытаний приближают наступление «южнокорейской космической эры».

«Нури» — южнокорейская ракета-носитель, способная вывести спутник массой 1,5 тонны на низкую околоземную орбиту (600−800 км над Землей).

Известно, что запуск ракеты с макетом полезной нагрузки запланирован на октябрь, а в мае 2022 года — запуск второй ракеты со спутником.

Отметим, что разработка ракеты «Нури» ведётся с 2010 года. На реализацию проекта было выделено 1,95 трлн вон (~$1,78 млрд).