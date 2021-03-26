Бишкек, , 09:53 — REGNUM Граждан Пакистана ограбили в центре столицы Киргизии. Инцидент произошел накануне, 25 марта, ночью на площади Ала-Тоо рядом с Домом правительства, пишут киргизстанские СМИ.

Трое неизвестных, угрожая ножницами (по другим данным — ножом), отобрали у иностранцев мобильные телефоны марки iPhone и 2 тысячи сомов (1,8 тысячи рублей).

Подозреваемых в разбойном нападении удалось задержать по горячим следам, ими оказались трое местных жителей.

Милиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Разбой». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и крупный денежный штраф.

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