Нижний Новгород, , 09:51 — REGNUM В Нижегородской области полицейские задержали членов банды, обворовывавших большегрузные машины прямо на ходу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии следствия, пятеро злоумышленников действовали по одной и той же схеме: ночью ехали на легковой машине за грузовиком, затем один из злоумышленников проникал в грузовой отсек фуры и передавал стоящему на капоте подельнику коробки с товарами, а тот складывал их на крыше легковушки.

Также в момент хищений на дороге бандиты выставляли «дозорных», которые должны были предупредить подельников о появлении полицейских патрулей.

Правоохранителям уже удалось установить обстоятельства шести подобных случаев краж в стиле голливудских блокбастеров, в ходе которых злоумышленники похитили бытовую технику, стройматериалы и мясную продукцию на общую сумму около миллиона рублей.

В отношении членов банды воров-каскадеров возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.