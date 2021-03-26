Фукусима , Япония, , 10:01 — REGNUM Источник радиации выявлен на территории японской АЭС «Фукусима-1», закрытой после аварии 2011 года. Об этом сообщает 26 марта энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

Специалисты обнаружили в месте, где хранятся радиоактивные отходы, излучающую радиацию гелеобразную массу. Эти сгустки дают излучение интенсивностью 13 миллизивертов в час.

В компании считают, что из-за коррозии одного из контейнеров в этом месте ранее произошла утечка отходов. Данных о повышении уровня радиации на территории АЭС нет.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года из-за удара цунами. На закрытой станции продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, полный демонтаж сооружений займёт по меньшей мере 40 лет.