Москва, , 09:50 — REGNUM Концентрация сероводорода у Курьяновской и Люберецкой станций аэрации в Москве снизилась, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский в интервью ТАСС.

По его словам, реконструкция Курьяновских очистных сооружений позволила снизить концентрацию сероводорода в воздухе в 7,3 раза, причём 2020 году по сравнению с 2019 годом снижение отмечено в 1,2 раза.

«Модернизация КОС с внедрением технологий глубокого удаления азота и фосфора позволила существенно улучшить состояние реки Москвы в нижнем течении, концентрации аммонийного азота снизились на 40%», — сказал глава департамента.

Он обратил внимание и на общее снижение массы сбрасываемых в Москву-реку сточных вод.

Кульбачевский рассказал и об улучшении экологической ситуации возле Люберецких очистных сооружений, где тоже проводится реконструкция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие первого этапа Охтинского тоннельного канализационного коллектора, в который переключили на очистку 4,3 млн кубометров сточных вод, ранее через 19 прямых выпусков попадавших в реку Охта, затем в Неву и Финский залив Балтийского моря. Теперь эти стоки направляются на Северную станцию аэрации.

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