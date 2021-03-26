Горно-Алтайск, , 09:50 — REGNUM Мусорная проблема в Республике Алтай продолжает оставаться крайне актуальной для местных жителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, местного оператора по обращению с отходами ООО «Коммунальщик» в 2020 году 36 раз привлекали за нарушение санитарного законодательства.

С начала 2021 года компанию привлекли к административной ответственности уже четыре раза. Кроме того, управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска за год 13 раз уличили ненадлежащую уборку территории.

«Санитарная очистка в жилом фонде, в т.ч. и частном секторе не отвечает действующим санитарным нормам, что подтверждается жалобами населения на несвоевременный вывоз коммунальных отходов, переполнение контейнеров и скопление мусора на контейнерных площадках», — отметили в управлении.

Также специалисты напомнили об имеющихся решениях судов по устранению нарушений на полигоне твёрдых коммунальных отходов в селе Майма и оборудованию контейнерных площадок в Горно-Алтайске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике был объявлен конкурс по отбору нового регионального оператора по обращению с отходами административно-производственного объединения 1. Сюда входят Горно-Алтайск, а также Майминский, Чемальский, Чойский и Турочакский районы, где 2018 года обязанности регоператора выполняла компания «Коммунальщик».

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