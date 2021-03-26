Чита, , 09:49 — REGNUM Минфин Забайкалья отчитался о выделении средств на осуществление мероприятий по борьбе с лесными пожарами. Как пояснила 26 марта глава ведомства Вера Антропова, 3,4 миллиона рублей выделено из бюджета на оснащение специализированных учреждений техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.

На приобретение пожарной техники и оборудования направлено ещё почти 34 миллиона рублей. Ещё порядка 30 миллионов рублей предусмотрено на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, на средства федерального бюджета, согласно поручению российского президента Владимира Путина, до конца 2021 года в Забайкалье планируется ввести 40 новых пожарных частей.

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Тем временем, на днях в Акшинском районе Забайкальского края произошёл первый в 2021 году лесной пожар: его площадь, по предварительным данным, составила порядка 25 гектаров.

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