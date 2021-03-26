Псков, 26 марта, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Псковской городской больнице произошёл пожар, в результате которого пострадали два человека. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Псковской области. В пожаре в больнице в Пскове пострадали два человека

Пожар произошел в палате на четвертом этаже пульмонологического отделения в пятницу, 26 марта. Две постовые сестры оперативно среагировали на ЧП, на своих руках эвакуировали всех пациентов отделения и применили средства пожаротушения. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания.

«В результате пожара пострадало два человека, пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия дежурит скорая, главврач больницы», — уточнили в комздраве Псковской области.

Причины произошедшего выясняются.