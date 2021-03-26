Элиста, , 09:48 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался один пациент, сообщает региональный оперштаб 26 марта.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 311 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Напомним, что с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 859 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением почти 19 тысяч пациентов.

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