Саранск, , 09:47 — REGNUM В Мордовии ожидают поставку ещё одной партии вакцины от коронавируса. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба.

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Препарат должен поступить в республику до конца текущей неделе. Объем поставки составит около 4,5 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республику уже поступило 48,132 тыс. доз вакцины «Спутник-V». По состоянию на 17 марта, прививку от коронавируса сделали 46,3 тыс. человек. Из этого числа 30,5 тыс. жителей Мордовии получили второй компонент препарата, полностью завершив процесс вакцинации.

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