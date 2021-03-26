Вашингтон, , 09:47 — REGNUM В онлайн-игре Fortnite заметили ошибку, которая позволяет очень быстро создавать предметы. Об этом 26 марта сообщает портал Comicbook.

Видеоблогер Jedi2x разместил на своей twitter-странице видео, в котором показал, что ошибка появляется в случае, если геймер использует функцию автоматического бега. Совершение определённой последовательности действий с меню крафта (создания) приводит к тому, что предмет создаётся практически мгновенно.

https://twitter.com/Jedi2x/status/1374752875948036096

Напомним, шестой сезон второй главы Fortnite стартовал 16 марта 2021 года. Игрокам стала доступна миссия «Эпицентр: Финальный кризис».

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