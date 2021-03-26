Оренбург, , 09:47 — REGNUM Благоустройство тротуаров по ул. Туркестанская в Оренбурге оценили в 23,7 млн рублей. Мэрия объявила аукцион. Согласно техзаданию, тротуарную зону должны привести в порядок до 1 сентября 2021 года.

Стоит отметить, что реконструкция одной из главных муниципальных магистралей — улицы Туркестанской — в 2020 году вызвала большой резонанс. Генподрядчик ООО «ГП Дорстрой-Уфа» сорвал сроки контракта, а тротуары пришлось законсервировать и перенести их благоустройство на 2021 год.

Между тем, подрядчик не сможет и в 2021 году выполнить свои обязательства по договору. Арбитражный судом Башкирии рассматривает заявление о признании ООО «ГП Дорстрой-Уфа» банкротом. Администрация Оренбурга расторгла контракт с подрядной организацией, сообщает пресс-служба мэрии и подчеркнула, что оплата была произведена по факту выполненных и принятых работ .

Примечательно, что сейчас администрация распространила информацию, согласно которой ремонт тротуарных зон входил в общий контракт по капитальному ремонту улицы Туркестанской (на участке от ул. Маршала Жукова до ул. Ленинградской), проводимому в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Однако в ноябре 2020 года было сделано иное заявление — о том, что в рамках нацпроекта производится ремонт только проезжей части, а благоустройство тротуаров, газонов, освещения — не входит в нацпроект.

Читайте также: Из-за действий чиновницы Оренбурга ремонт дорог подорожал на 19 млн рублей