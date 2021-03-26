Чебоксары, 26 марта 2021, 09:46 — REGNUM Чувашское УФАС привлекло к административной ответственности компанию «Чувашэнерго» за отказ заключить с жителем договор о технологическом присоединении объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В управлении отмечают, что обращение поступило в УФАС в ноябре 2020 года: по словам заявителя, он вышел в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение объекта в Моргаушском районе, но сетевая организация аннулировала её.
В ведомстве отмечают, что административная ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ («Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка технологического присоединения»). Антимонопольное ведомство привлекло энергетиков к административной ответственности в виде 100 тыс. рублей штрафа. Это решение может быть оспорено в суде.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году чувашские антимонопольщики оштрафовали на 475 тыс. рублей общество «Т Плюс» за необеспечение объектов одной из компаний теплоэнергией.