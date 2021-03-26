Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Американская автокомпания Dodge представила новую противоугонную систему, которой будут оснащены седан Charger SRT и купе Challenger SRT. Об этом сообщает Autoblog.

Отмечается, что Charger SRT и Challenger SRT являются самыми быстрыми моделями марки. Тем интереснее принцип работы новой противоугонной системы. Он основан на том, чтобы снизить мощность мотора автомобиля при угоне до 2,8 л. с.

Таким образом, скорость угнанного автомобиля будет сравнима со скоростью пешехода, что станет причиной того, что угонщик откажется от своей затеи. Либо привлечет к автомобилю, который движется на такой низкой скорости, внимание полиции.

Называется новая противоугонная система Security Mode («Режим безопасности»). Для того, чтобы запустить двигатель, водителю с такой системой понадобится ввести четырёхзначный код в специальный раздел информационной системы.

Ранее автомеханики проекта Garage Pro назвали способ, как предотвратить кражу катализатора у автомобиля. Они предложили усилить предполагаемое место среза агрегата парой дополнительных крепежных болтов.

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