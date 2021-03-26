Краснодар, , 09:45 — REGNUM Не менее 500 тыс. туристов ожидается на период майских праздников на курортах Краснодарского края, сообщили 26 марта в пресс-службе администрации региона.

«В 2021 году в первые дни мая ожидаем около 500 тысяч гостей. У нас в целом растет турпоток зимой, а также в весенне-осенний период — сейчас на эти месяцы приходится 40% общего числа отдыхающих. Из исключительно морского курорта Кубань трансформировалась во всесезонный туристический центр», — сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

На территории Кубани из 200 санаториев круглогодично работают 140 — летом они загружены на 100%, весной и осенью их наполняемость составляет не менее 70%. Также высокой популярностью у гостей региона пользуются гостиницы, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено». На данный момент в регионе действует 76 таких отелей — в Анапе, Геленджике, Сочи, Туапсинском и Темрюкском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Краснодарский край посетили около 12 млн гостей это на 5 млн туристов меньше, чем в «доковидный» 2019 год.