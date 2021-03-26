Москва, , 09:44 — REGNUM Центральный банк России разрабатывает программное обеспечение для платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

«Информация до них будет доводиться ежедневно через личные кабинеты. Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска», — сообщили в ЦБ, отметив, что у предпринимателей не будет необходимости в том, чтобы подключаться к платформе

По словам экспертов, платформа поможет устанавливать риск клиента с учетом оценки ЦБ, который имеет огромный опыт в подобных вопросах, а также видит всю цепочку движения денежных средств и, соответственно, владеет большей платежной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, который в феврале 2021 года был внесен в Госдуму, предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.

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