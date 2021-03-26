Москва, 26 марта, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Центральный банк России разрабатывает программное обеспечение для платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент). 1842

Программное обеспечение разрабатывается в рамках реализации положений проекта закона, который предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента».

«Информация до них будет доводиться ежедневно через личные кабинеты. Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска», — сообщили в ЦБ, отметив, что у предпринимателей не будет необходимости подключаться к платформе.

По мнению экспертов, платформа поможет устанавливать риск клиента с учетом оценки ЦБ, который имеет огромный опыт в подобных вопросах, а также видит всю цепочку движения денежных средств и, соответственно, владеет большей платежной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, который в феврале 2021 года был внесен в Госдуму, предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.

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