Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого Дома Джо Байдена за сложившуюся на американо-мексиканской границе ситуацию. Он заявил об этом 26 марта в интервью телеканалу Fox News.

«Огромное количество людей и детей живут буквально друг на друге в грязи, это грязь… Никто не видел ничего хуже, ничего подобного», — сказал он, комментируя сложившуюся с массовым задержанием детей на границе ситуацию.

Кроме того, Трамп отметил, что во время его правления было построено около 500 миль пограничной стены и США «отлично работали» с Мексикой в вопросе ограничения нелегальной миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Китаем на высоком уровне, которые ранее состоялись в Анкоридже (штат Аляска), были унизительными для Вашингтона.