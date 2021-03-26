Хасавюрт, Дагестан, , 09:41 — REGNUM В Дагестане по факту взрыва в одной из школ города Хасавюрта возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают должностных лиц, виновных в халатности, из-за которой 23 марта в учебном кабинете школы №10 произошел подрыв гранаты, сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Как установлено, инцидент произошел во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности. Учитель демонстрировал учащимся способ разбора гранаты, в этом момент она взорвалась, и педагог получил ранения.

«В момент откручивания запала произошла его детонация. В результате этого учитель получил рваное ранение кисти правой руки», — говорится в сообщении СКР.

Педагога отправили в больницу. В отношении должностных лиц учебной организации, допустивших возможность такой опасной ситуации, из-за которой могли пострадать дети, расследуется дело.