Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3 спущена на воду в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи», передает 26 марта корреспондент ИА REGNUM. После достройки и прохождения заводских и государственных испытаний она будет принята в состав ВМФ России и отправится на Дальний Восток, где поступит на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ).

Подводная лодка «Магадан» перед спуском на воду Дарья Драй © ИА REGNUM

Подлодка «Магадан», заложенная 1 ноября 2019 года, станет третьей субмариной в серии дизельных подводных лодок модифицированного проекта 636.3 «Варшавянка» для ТОФ. Первая подлодка этой серии, «Петропавловск-Камчатский», передана ВМФ России 25 ноября 2019 года. Вторая подлодка, «Волхов», вошла в состав флота 24 октября 2020 года. Следующими в этом списке будут подводные лодки «Магадан» и «Уфа», заложенные на «Адмиралтейских верфях» в один день.

«Уверен, что строительство данной серии будет своевременно завершено, все корабли в назначенный срок придут на Тихоокеанский флот и будут там решать свои задачи», — заявил во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Он подчеркнул, что уже состоящие на вооружении ВМФ подлодки этого типа успешно выполняют все задания командования, в том числе по уничтожению террористов и противодействию активности иностранных флотов.

Торжественная церемония спуска на воду подлодки «Магадан» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее серия из шести подлодок проекта 636.3 была построена для Черноморского флота России, эти корабли уже показали свою высокую эффективность, в том числе в ходе боевых действий против террористов в Сирии, надежность и хороший модернизационный запас. Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта сочетают в себе качества акустической скрытности и дальности обнаружения целей. В НАТО подлодки этого типа прозвали «чёрная дыра» из-за их бесшумности. На вооружении подлодок — мощное торпедно-ракетное вооружение, позволяющее поражать удаленные и защищенные цели на большом расстоянии.

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