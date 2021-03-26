Санкт-Петербург, 26 марта, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3 спущена на воду в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи», передает 26 марта корреспондент ИА REGNUM. После достройки и прохождения заводских и государственных испытаний она будет принята в состав ВМФ России и отправится на Дальний Восток, где поступит на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Магадан» перед спуском на воду

Подлодка «Магадан», заложенная 1 ноября 2019 года, станет третьей субмариной в серии дизельных подводных лодок модифицированного проекта 636.3 «Варшавянка» для ТОФ. Первая подлодка этой серии, «Петропавловск-Камчатский», передана ВМФ России 25 ноября 2019 года. Вторая подлодка, «Волхов», вошла в состав флота 24 октября 2020 года. Следующими в этом списке будут подводные лодки «Магадан» и «Уфа», заложенные на «Адмиралтейских верфях» в один день.

«Уверен, что строительство данной серии будет своевременно завершено, все корабли в назначенный срок придут на Тихоокеанский флот и будут там решать свои задачи», — заявил во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Он подчеркнул, что уже состоящие на вооружении ВМФ подлодки этого типа успешно выполняют все задания командования, в том числе по уничтожению террористов и противодействию активности иностранных флотов.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония спуска на воду подлодки «Магадан»

Напомним, ранее серия из шести подлодок проекта 636.3 была построена для Черноморского флота России, эти корабли уже показали свою высокую эффективность, в том числе в ходе боевых действий против террористов в Сирии, надежность и хороший модернизационный запас. Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта сочетают в себе качества акустической скрытности и дальности обнаружения целей. В НАТО подлодки этого типа прозвали «чёрная дыра» из-за их бесшумности. На вооружении подлодок — мощное торпедно-ракетное вооружение, позволяющее поражать удаленные и защищенные цели на большом расстоянии.