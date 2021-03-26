Новейшая подлодка «Магадан» спущена на воду в Петербурге
Санкт-Петербург, 26 марта, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3 спущена на воду в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи», передает 26 марта корреспондент ИА REGNUM. После достройки и прохождения заводских и государственных испытаний она будет принята в состав ВМФ России и отправится на Дальний Восток, где поступит на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ).
Подлодка «Магадан», заложенная 1 ноября 2019 года, станет третьей субмариной в серии дизельных подводных лодок модифицированного проекта 636.3 «Варшавянка» для ТОФ. Первая подлодка этой серии, «Петропавловск-Камчатский», передана ВМФ России 25 ноября 2019 года. Вторая подлодка, «Волхов», вошла в состав флота 24 октября 2020 года. Следующими в этом списке будут подводные лодки «Магадан» и «Уфа», заложенные на «Адмиралтейских верфях» в один день.
«Уверен, что строительство данной серии будет своевременно завершено, все корабли в назначенный срок придут на Тихоокеанский флот и будут там решать свои задачи», — заявил во время торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Магадан» заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Он подчеркнул, что уже состоящие на вооружении ВМФ подлодки этого типа успешно выполняют все задания командования, в том числе по уничтожению террористов и противодействию активности иностранных флотов.
Напомним, ранее серия из шести подлодок проекта 636.3 была построена для Черноморского флота России, эти корабли уже показали свою высокую эффективность, в том числе в ходе боевых действий против террористов в Сирии, надежность и хороший модернизационный запас. Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта сочетают в себе качества акустической скрытности и дальности обнаружения целей. В НАТО подлодки этого типа прозвали «чёрная дыра» из-за их бесшумности. На вооружении подлодок — мощное торпедно-ракетное вооружение, позволяющее поражать удаленные и защищенные цели на большом расстоянии.
Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.