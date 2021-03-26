Москва, 26 марта, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил подготовить и принять поправки, которые бы предусматривали защиту минимального дохода граждан от списания по долгам, сообщает 26 марта пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Поручение дано по итогам встречи с лидерами фракций Госдумы. В перечне поручений по итогам встречи указывается, что поправки рекомендовано принять в период весенней сессии 2021 года.

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов попросил у президента РФ Владимира Путина поддержки законопроекта о защите минимального дохода должника.

Читайте также:ЕР просит Путина поддержать защиту минимального дохода должников