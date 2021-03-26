Москва, , 09:39 — REGNUM Договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Документ в Госдуме представит замглавы Минобороны России Николай Панков.

По новому договору, военное сотрудничество двух стран будет включать не только сферу образования и подготовки армейских кадров, но и проведение двусторонних и многосторонних учений. Кроме того, в фокусе внимания государств — совместная миротворческая деятельность, сотрудничество в рамках международных организаций, совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, двусторонние проекты в армейской культуре и спорте.

Документ подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений договора от 28 марта 1994 г.

Ратификация договора не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, отмечается в сопроводительных документах.

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