Ташкент, , 09:39 — REGNUM Премию в размере 10 млн сумов ($953) за отказ от взятки получил сотрудник отдела кадастра в Ташкентской области, сообщили в департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре.

Начальник отдела кадастра и землеустройства Зангиатинского района Ташкентской области отказался от взятки в размере $1 тыс. Заместитель руководителя частной компании попросил чиновника утвердить топографические фотографии земельного участка, выделенного для строительства парника.

Начальник отдела кадастра предупредил правоохранительные органы о предложенной ему взятке. Руководство кадастрового агентства поощрило сотрудника премией и путевкой в санаторий «Ханабад».