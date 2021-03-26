Токио, , 09:38 — REGNUM Министр обороны Японии Нобуо Киси обсудил со своим британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию вокруг осуществлённого Северной Кореей пуска баллистических ракет. Телефонный разговор состоялся накануне, 25 марта. Об этом сообщило минобороны Японии.

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«Что касается Северной Кореи, то оба министра упомянули о сегодняшнем (25 марта) запуске Северной Кореей двух баллистических ракет и решительно осудили это как угрозу миру и стабильности в регионе, нарушающую резолюции СБ ООН», — говорится в сообщении.

Также стороны сошлись во мнении о том, что повторные запуски баллистических ракет Северной Кореей до сих пор являются серьёзным вызовом международному сообществу в целом. Оба министра подтвердили свою приверженность тесной координации усилий по полной и окончательной ликвидации всего северокорейского оружия массового уничтожения и баллистических ракет средней и малой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Северная Корея произвела испытательный запуск ракеты. По данным телеканала NHK, запущенная КНДР ракета (предположительно баллистическая) упала в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны страны. Траектория её полёта над Японией не проходила.

В связи с этим премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Глава японского правительства поручил приложить все усилия для получения информации о проведённых КНДР ракетных испытаниях, а также подтвердить безопасность для находящихся в районе испытаний судов и самолётов.