Курган, , 09:38 — REGNUM В Курганской области в 30 раз увеличат протяженность четырехполосных федеральных дорог. Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Сергей Бойко.

У организации в планах, при условии регулярного финансирования, увеличить к 2025 году протяжённость четырёхполосных участков автомобильных дорог федерального значения в границах Курганской области до 93,4 км.

На сегодняшний день в регионе пока лишь сдан в эксплуатацию четырёхполосный участок протяженностью три километра.