Киев, 26 марта 2021, 09:43 — REGNUM Национализация предприятия «Мотор Сич» стала причиной напряжённых отношений между Украиной и Китаем. Об этом заявила лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 25 марта во время программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».
Она отметила, что Китай является крупнейшим рынком сбыта украинской продукции, поэтому проблему, вызванную национализацией компании, следует решать на самом высоком уровне.
Ситуация вокруг «Мотор Сич» — это база для международного конфликта, а Украина находится в одном шаге от санкций, добавила политик.
Напомним, ранее Украина национализировала двигателестроительное предприятие «Мотор Сич», в акции которого китайские инвесторы вложили более $3 млрд.
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