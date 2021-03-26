Киев, , 09:43 — REGNUM Национализация предприятия «Мотор Сич» стала причиной напряжённых отношений между Украиной и Китаем. Об этом заявила лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 25 марта во время программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

Она отметила, что Китай является крупнейшим рынком сбыта украинской продукции, поэтому проблему, вызванную национализацией компании, следует решать на самом высоком уровне.

«Я подозреваю, что Китай может применить санкции к Украине, и это будет означать, что мы потеряем миллиарды, не имея права торговать с Китаем», — считает Тимошенко.

Ситуация вокруг «Мотор Сич» — это база для международного конфликта, а Украина находится в одном шаге от санкций, добавила политик.

Напомним, ранее Украина национализировала двигателестроительное предприятие «Мотор Сич», в акции которого китайские инвесторы вложили более $3 млрд.

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