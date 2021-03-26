Элиста, , 09:38 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 22 человека, сообщает региональный оперштаб 26 марта Это на четыре случая меньше, чем днём ранее.

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В стационарах лечение получают 335 пациентов с COVID-19. Из них в тяжёлом состоянии 15 человек, десять подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 1 298 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 859 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 978 пациентов.

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