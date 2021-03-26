Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Переговоры между США и Китаем на высоком уровне, которые ранее состоялись в Анкоридже (штат Аляска), были унизительными для Вашингтона. Об этом 26 марта заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«При мне ничего подобного не случалось. Это настоящее унижение для нашей страны. Просто немыслимо», — заявил он в ответ на просьбу ведущей прокомментировать прошедшие переговоры, где, по ее мнению, представители КНР якобы указали американской стороне на наличие в США проблем, связанных с расизмом.

«Мы бы просто ушли (с переговоров). Никто никогда не говорил в таком ключе ни с моими представителями, ни со мной лично», — добавил Трамп.

Также он подчеркнул, что в такой ситуации администрация США, которую он возглавлял, вдвое бы повысила торговые пошлины в отношении товаров из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что дальнейшие отношения США и Китая будет определять жёсткая конкуренция.