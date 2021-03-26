Ижевск, , 09:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 26 марта выявили 82 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 80 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 346 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — девять детей в возрасте до 14 лет и девять человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 75 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 915 человек. 371 житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. Накануне, как и за минувшие сутки, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3060 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 11 марта отпраздновала 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Князева, которая в октябре 2020 года перенесла COVID-19. Сейчас завершен процесс реабилитации, пациентка полностью восстановилась.

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