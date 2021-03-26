Колорадо, США, , 09:40 — REGNUM Калифорнийский производитель электромобилей Drako Motors обнародовал видео с тестированием своего нового электрокара Drako GTE на замерзшем озере в штате Колорадо в США. Видео размещено на странице компании в Youtube.

Управлял электрокаром во время испытаний гонщик Дэвид Хаклу. Он совершил несколько экстремальных заносов на озере.

Кроме того, компания Drako Motors провела тестирования GTE на трассе в Колорадо на высоте 2600 м над уровнем моря в условиях очень низких температур. За рулем машины сидел ещё один гонщик — Энди Пилигрим.

Drako GTE получил четыре электродвигателя, суммарная производительность которых составляет 1 200 л. с. и 8 800 Нм крутящего момента. При этом максимальная скорость электрокара равняется 332 км/ч. С 0 до 100 км/ч Drako GTE может разогнаться за тоже время, что и Tesla Model S P100D.

Напомним, компания Drako Motors планирует выпускать 25 моделей Drako GTE в год. Стоимость электрокара составляет от 1,25 млн долларов.

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