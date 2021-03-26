Горно-Алтайск, , 09:34 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом (накануне было зарегистрировано 17 носителей). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся двое детей.

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«Коронавирус подтвердился у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Канского района, у жителя Улаганского района, у жителя Чойского района», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в регионе подтверждено более 16,6 тыс. случаев заражения, треть из которых выявлены в Горно-Алтайске. Также в числе лидеров — Кош-Агачский и Майминский районы.

Выздоровели за сутки от COVID-19 семь пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 16 242 человека. Скончались за весь период пандемии 219 носителей. Из них 199 умерли непосредственно от COVID-19.