Уфа, 26 марта 2021, 09:39 — REGNUM Семьи с детьми-инвалидами освободили от необходимости предоставлять справки об инвалидности, при постановке на учет для получения земельного участка в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания приняли изменения в закон о регулировании земельных отношений в Башкирии.
Отмечается, что после вступления закона в силу, госучреждения будут сами запрашивать нужные им сведения по каналам межведомственного взаимодействия.
Закон был направлен главе Башкирии Радию Хабирову на подпись, он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии семьи получили участки взамен выданных у навозохранилища.