Уфа, , 09:39 — REGNUM Семьи с детьми-инвалидами освободили от необходимости предоставлять справки об инвалидности, при постановке на учет для получения земельного участка в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания приняли изменения в закон о регулировании земельных отношений в Башкирии.

«Закон освобождает от лишней бумажной волокиты семьи с несовершеннолетними детьми-инвалидами. При постановке на учет для получения бесплатного земельного участка родители ребенка с ограничениями по здоровью были обязаны приносить документы, подтверждающие инвалидность. Фактически это лишняя бюрократическая нагрузка на граждан», — пояснил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Отмечается, что после вступления закона в силу, госучреждения будут сами запрашивать нужные им сведения по каналам межведомственного взаимодействия.

Закон был направлен главе Башкирии Радию Хабирову на подпись, он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии семьи получили участки взамен выданных у навозохранилища.