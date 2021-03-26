Анкара, , 09:43 — REGNUM Политизация и навешивание ярлыков на вакцины от коронавируса будут мешать борьбе с пандемией COVID-19, этим явлениям нужно сопротивляться. Об этом главы МИД Китая и Турции Ван И и Мевлют Чавушоглу заявили на встрече в Анкаре, сообщает 25 марта Центральное телевидение Китая.

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Ван подчеркнул, что Пекин будет поддерживать Анкару в борьбе с эпидемией до полной победы. Он также выразил надежду на укрепление «традиционной дружбы» Китая и Турции.

Китайский министр заявил, что «некоторые силы» пытаются политизировать и навешивать ярлыки на вакцины, и это отнюдь не поможет международным усилиям по борьбе с пандемией.

«Необходимо, чтобы страны мира оказывали сопротивление этому», — подчеркнул Ван И.

Чавушоглу также заявил, что Турция выступает против политизации вакцин и готова вместе с КНР содействовать построению здорового сообщества.

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