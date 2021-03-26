Варшава, , 09:33 — REGNUM Арестованные в Белоруссии руководители местного Союза поляков являются «заложниками режима Александра Лукашенко». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции.

«Задержанные активисты польской диаспоры стали заложниками режима Лукашенко. Мы уверены, что они невиновны. Это законопослушные и достойные белорусские граждане польского происхождения с твердой жизненной позицией. К сожалению, все поляки, которые живут в Белоруссии, становятся уязвимыми», — заявил Моравецкий.

Польский премьер-министра также сообщил, что в рамках давления на официальный Минск он намерен провести переговоры с властями Литвы и Латвии. Он считает, что совместно с этими прибалтийскими республиками удастся существенно ограничить товарооборот с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анна Панишева. 25 марта сообщили о задержании еще одного активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута. Официальная причина его задержания пока неизвестна.