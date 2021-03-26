Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Создатели игры Green Hell в жанре выживания выпустили трейлер её версии для консолей. Ролик был показан 26 марта во время трансляции Future Games Show.

Стоит отметить, что сегодня в Green Hell могут играть только пользователи ПК (Steam) и владельцы портативной консоли Nintendo Switch. В июне 2021 года игра выйдет на PS4, Xbox One и Xbox Series X.

Напомним, релиз Green Hell на ПК состоялся 29 августа 2018 года. По сюжету игры, антрополог и исследователь тропических лесов Джейк Хиггинс пытается выжить в тропических лесах Амазонки и найти свою пропавшую девушку Мию. Игрокам доступны однопользовательский и кооперативный режимы.