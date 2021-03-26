Воронеж, , 09:30 — REGNUM Завершить план иммунизации по коронавирусу и привить 1 млн 148 тыс. человек планируют в Воронежской области к 1 сентября. Об этом говорилось 25 марта на заседании регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

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В Воронежской области действует 55 пунктов вакцинации, всего в регионе работает 206 прививочных кабинетов. Минимальная пропускная способность всех пунктов вакцинации составляет 24 627 прививок в день. По прогнозу властей, к 1 июня прививки от коронавируса должны получить 880 тыс. человек, к 1 сентября — 1 млн 148 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая иммунизация от коронавируса в Воронежской области стартовала в январе, на 25 марта регион получил 140 тыс. доз вакцины, прививки сделали 120 тыс. человек.