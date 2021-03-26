Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве улучшилась экологическая ситуация и снизился уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский в интервью ТАСС.

По его словам, в городе за последнее десятилетие значительно улучшилась экология.

«Так, например, мы видим, что в Москве сохраняется тенденция постепенного снижения уровня загрязнения воздуха благодаря природоохранным мероприятиям, которые направлены в том числе на снижение выбросов от автотранспорта и промпредприятий», — сказал глава департамента.

Контроль качества воздуха, отметил он, проводится круглосуточном режиме — в городе создана система мониторинга, способная отслеживать изменения.

Кульбачевский добавил, что хотя природные условия минувшей зимой не способствовали рассеиванию загрязняющих веществ, показатели в целом оставались в пределах нормативов.

Как сообщало ИА REGNUM, средства на рекультивацию производственной площадки бывшего ОАО «Уфахимпром» могут быть выделены Башкирии уже в 2021 году.

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