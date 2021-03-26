Москва, , 09:30 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв предложил НАТО пересмотреть противоречащие международному праву установки.

Предложение стало реакцией сенатора на заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс оставляет за собой право отвечать военной силой в том числе на невоенные угрозы, например — кибератаки. Парламентарий также напомнил, что Столтенберг заявлял, что оборона территории НАТО начинается за пределами границ альянса («territorial defence of NATO starts beyond NATOs borders»).

«Думаю, России нельзя оставлять такие заходы без реакции. Считал бы правильным подготовить соответствующий перечень и предложить НАТО либо пересмотреть противоречащие международному праву установки, либо принять как данность право России поступать аналогичным образом (применять военную силу в ответ на невоенные угрозы, организовывать оборону своей территории за пределами собственных границ и так далее)», — рассуждает Косачёв в Facebook.

При этом сенатор сам же оценивает свои предложения.

«Первый сценарий желателен, но маловероятен. Второй — нежелателен, но, увы, всё более неизбежен с учетом самовлюблённого, надменного и агрессивного поведения НАТО в международных делах», — указал он.