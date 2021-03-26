Москва, 26 марта, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв предложил НАТО пересмотреть противоречащие международному праву установки.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

Предложение стало реакцией сенатора на заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс оставляет за собой право отвечать военной силой в том числе на невоенные угрозы, например — кибератаки. Парламентарий также напомнил, что Столтенберг заявлял, что оборона территории НАТО начинается за пределами границ альянса («territorial defence of NATO starts beyond NATOs borders»).

«Думаю, России нельзя оставлять такие заходы без реакции. Считал бы правильным подготовить соответствующий перечень и предложить НАТО либо пересмотреть противоречащие международному праву установки, либо принять как данность право России поступать аналогичным образом (применять военную силу в ответ на невоенные угрозы, организовывать оборону своей территории за пределами собственных границ и так далее)», — рассуждает Косачёв в Facebook.

При этом сенатор сам же оценивает свои предложения.

«Первый сценарий желателен, но маловероятен. Второй — нежелателен, но, увы, всё более неизбежен с учетом самовлюблённого, надменного и агрессивного поведения НАТО в международных делах», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство России готово провести встречу в формате РФ — НАТО при условии, что будет предложено провести «субстантивный и равноправный диалог».

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