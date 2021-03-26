Токио, 26 марта 2021, 09:28 — REGNUM Власти Японии призвали Вашингтон придерживаться наименования «Японское море» после заявления официального представителя Индо-Тихоокеанского командования США Майка Кафки, который назвал его «Восточным морем». Об этом 26 марта сообщает телеканал NHK.
В Японии напомнили, что топоним «Восточное море» использует правительство Южной Кореи.
«Мы считаем формулировку («Восточное море») неподобающей», — сообщили в правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, военный контингент США в Японии планировал провести в феврале учения в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.
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