Джакарта, , 09:28 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в индонезийской провинции Северная Суматра заявили об извержении вулкана Синабунг, сообщает Antara.

По наблюдениям станции, вулкан выбросил столб белого дыма на высоту 200 метров от вершины кратера.

Жителей Индонезии призвали не осуществлять деятельность в эвакуированных деревнях, а также в районах в радиусе трех километров от вершины вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вулкан Мерапи, расположенный на границе особого округа Джокьякарта и провинции Центральная Ява, выпустил два горячих облака.

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