Ростов-на-Дону, , 09:28 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал очередную победу в выездном матче в Уфе. Игра с «Уфой-Алисой» прошла в рамках предварительного этапа чемпионата России и завершилась со счётом 21:41 в пользу гостей площадки, сообщается на сайте донского клуба.

Лучшим бомбардиром встречи стала Анна Сень, забившая восемь голов, а также Юлия Манагарова и Грас Заади, записавшие на свой счёт по пять точных бросков.

Примечательно, что «Ростов-Дон» не проиграл ни одного матча, прошедших в рамках чемпионата России. Серия плей-офф стартует в мае.

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