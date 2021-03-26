Чита, , 09:28 — REGNUM Забайкальские власти обнародовали сумму средств, перечисленных в марте 2021 г. в качестве страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Как пояснила 26 марта глава краевого минфина Вера Антропова, на указанные цели направлено 607,2 миллиона рублей.

По её словам, в течение года финансирование составит 7,2 миллиарда рублей. Вера Антропова добавила, что данные расходы относятся к первоочередным — их финансирование осуществляется в приоритетном порядке строго в установленные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день уровень безработицы в Забайкалье продолжает снижаться и составляет 3,9%. Численность безработных забайкальцев составляет более 20 593 человека.