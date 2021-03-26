Париж, , 09:30 — REGNUM Страны — участницы Европейского союза продолжат поддержку гражданского общества в России. Об этом 26 марта заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после первого дня онлайн-саммита ЕС.

Как отметил французский лидер, в ходе саммита главы стран ЕС обсуждали отношения сообщества с Россией и Турцией.

«Что касается России — к этому вопросу мы вернемся на нашей следующей встрече, — мы вновь подтвердили нашу единую позицию: одновременно адресовать наше твердое послание», — сказал он, добавив, что также странам ЕС нужно найти путь необходимого сотрудничества с Россией «в рамках требовательного диалога».

«В этой связи мы продолжим поддерживать гражданское общество, которое мы не можем обойти стороной», — добавил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз столкнулся с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от COVID-19, и Россия наряду с Китаем якобы является стороной в этом противостоянии.