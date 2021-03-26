Ульяновск, , 09:28 — REGNUM В Ульяновской области чуть снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует об оперативных данных регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

По информации на вечер 25 марта, в Ульяновской области предварительно официально подтверждено ещё 99 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, сутками ранее было выявлено 100 носителей коронавируса. Всего с 5 марта по настоящее время суточное число подтверждаемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией колеблется от 99 до 100.

По оперативным данным, с начала пандемии в Ульяновской области выявлен 50 321 случай заражения SARS-CoV-2. В ведомстве уточняют, что всего сделано 767 355 тестов на коронавирус, их сдали 732 999 человек.

В настоящее время в регионе под наблюдением находятся 8212 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область поступит крупная партия средств дезинфекции и индивидуальной защиты: 50 млн одноразовых масок и 500 тыс. литров антисептика. Они будут переданы за счёт средств федерального бюджета.